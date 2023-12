Un bambino di sei anni è stato imbarcato sull'aereo sbagliato ed è finito, da solo, a quattro ore dalla sua destinazione. L’episodio è avvenuto negli Stati Uniti e ricorda quanto accaduto in “Mamma ho riperso l’aereo”, il film in cui Kevin si perde a New York mentre stava andando con la famiglia a Miami per le vacanze di Natale.

Casper, questo il nome del bimbo, stava viaggiando da Filadelfia a Fort Myers, in Florida, per andare a trovare la nonna ma invece è finito ad Orlando. Quando l'aereo sul quale sarebbe dovuto arrivare è atterrato e lui non c'era la nonna Maria Ramos è stata presa dal panico.

«Sono corsa dall'assistente di volo e le ho chiesto: 'Dov'è mio nipote? Ti è stato consegnato a Filadelfia?'». Ma l'hostess le ha risposto di non avere «nessun bambino a bordo». Fortunatamente, Casper è riuscito a telefonare a sua nonna subito dopo essere atterrato a Orlando. Resta tuttavia un mistero il perché il bimbo sia stato imbarcato sull'aereo sbagliato. La compagnia Spirit Airlines si è scusata e si è offerta di rimborsare alla nonna il volo per Orlando. «Prendiamo molto sul serio la sicurezza e la responsabilità del trasporto di tutti i nostri passeggeri e stiamo conducendo un'indagine interna. Ci scusiamo con la famiglia per questa esperienza», ha scritto in una nota.

(Unioneonline/L)

