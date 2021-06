Due minorenni in Toscana hanno portato in tribunale i genitori No Vax perché vogliono vaccinarsi. Si tratta di un 17enne di Firenze e di un altro adolescente di Arezzo.

A raccontarne la storia il presidente degli avvocati matrimonialisti toscani Gianni Baldini.

Per vaccinare un minore bisogna avere il consenso di entrambi i genitori, sia che siano coniugati sia che siano divorziati. I genitori dei due ragazzi hanno negato la firma del modulo di consenso informato e sono stati portati in Tribunale dai figli.

Il ragazzo fiorentino ha parlato della vicenda a compagni di scuola e insegnanti, il caso è finito ai servizi sociali che si sono rivolti all’Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani).

"Non è l’unico caso, ci sono episodi in cui entrambi i genitori sono contrari, altri in cui il minore ottiene il consenso solo da un genitore”, spiega il presidente di Ami Toscana Gianni Baldini.

Il tribunale, spiega l’avvocato, dovrà ascoltare i desideri espressi dal “grande minore”, applicando le regole generali contenute nelle carte internazionali sui diritti dei fanciulli, a partire dai 12 anni.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata