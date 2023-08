Un bimbo e un giovane ivoriano hanno perso la vita durante la traversata a bordo di un barchino partito da Sfax, in Turchia, e diretto in Italia. I loro corpi sono stati lasciati in mare: questo è quello che alcuni migranti hanno raccontato ai soccorritori.

Sull’imbarcazione c’erano in tutto 41 persone tra cui ivoriani, nigeriani, burkinabé, i sopravvissuti – compresi i genitori del bambino, che sarebbe morto lunedì - sono stati portati a Lampedusa.

Nell’isola sono arrivati anche altri due gruppi: 37 tunisini (7 donne e 11 minori) partiti da Kerkennah, e 41 (7 minori) egiziani e siriani che, a loro dire, sono salpati a bordo di un barcone in legno di 9 metri dal porto di Zuwara in Libia.

