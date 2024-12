Opposizioni e medici, ma anche una parte di FI, all'attacco contro l'annullamento delle multe di 100 euro, previsto nel decreto Milleproroghe, per quanti non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale durante la pandemia Covid.

«Non è certamente un bel segnale e pone un problema di equità», va all'attacco il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commentando la misura. «ll dibattito - evidenzia - è legato principalmente al fatto che cancellando le multe ai no vax, si crea una forma di diseguaglianza rispetto ai cittadini che invece quelle multe le hanno pagate. Nel merito, è chiaro che in quel momento, durante la pandemia, l'obiettivo con l'obbligo della vaccinazione era quello di proteggere la salute della popolazione».

Oggi, rileva il presidente Fnomceo, «dopo due anni, la sanzione perde di significato, ma si pone un grosso problema di equità». Per le opposizioni si tratta di un "condono" ancora più grave in un momento in cui la sanità è in crisi o ancora di una "vergogna" o un "messaggio devastante".

«È una decisione molto grave. Il governo strizza l'occhio a chi evade», stigmatizza la leader del Pd Elly Schlein. Si tratta inoltre, rincara per Iv Maria Elena Boschi, di «una grave offesa agli operatori sanitari».

Ma sulla misura si registra anche la perplessità di Forza Italia. La vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, non usa mezzi termini: «Se era sbagliato prorogare il congelamento delle multe, cancellarle è inaccettabile e significa far finta di dimenticare cos'ha rappresentato il Covid per l'Italia. Quella dei 'no vax' era tutt'altro che una battaglia di libertà e spero che la maggioranza torni sui suoi passi». Dall'altra parte la Lega rivendica la scelta e Matteo Salvini parla di un segnale di "pacificazione nazionale". Non solo. C'è chi nel suo partito torna a insistere sull'ipotesi di rimborsare quanti abbiano già pagato quelle multe. Ipotesi che era stata inserita in una bozza del decreto approvato ieri in Cdm e che ha, invece, solo cancellato i procedimenti in essere.

