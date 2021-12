Doveva essere un’allegra giornata sulle piste da sci ma si è trasformata in tragedia quando una massa di neve si è staccata dalla montagna travolgendo due giovani sciatori nella zona del Piccolo San Bernardo, sopra La Thuile. Uno è morto a causa dei gravi traumi. Si chiamava Lorenzo Bonafè, aveva 25 anni e viveva a Milano. L’amico è rimasto semisepolto ed è riuscito da solo a tirarsi fuori dalla neve. A dare l’allarme è stato un terzo compagno di discesa.

Secondo la prima ricostruzione del Soccorso alpino valdostano, il gruppo era salito in quota con gli impianti di Chaz Dura e stava scendendo fuoripista in uno stretto canalone: all'improvviso una parte del pendio, instabile per la neve “ventata” che si era accumulata, ha iniziato a scivolare verso valle, trovando sulla sua strada i due giovani sciatori. La slavina è finita su una pista che attualmente è chiusa. Sul posto è intervenuto l'elicottero.

Bonafè è stato recuperato sotto circa 80 centimetri di neve. Immediato il trasferimento all'ospedale Parini di Aosta dove è arrivato in condizioni "molto gravi". I medici del pronto soccorso lo hanno intubato e hanno cercato di rianimarlo per oltre un'ora, ma invano.

