Un nuovo eccellente testimonial in campo nella lotta al Covid: è Al Bano, protagonista accanto a Gigio Donnarumma, Carlo Cracco ed altri, della campagna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelto anche dall’Asl di Brindisi per provare a coinvolgere gli indecisi delle dosi.

L'artista pugliese ha accolto l'invito di Stefano Termite, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria, e si è fatto raccontare come procedono le attività di vaccinazione sul territorio. Carrisi, nelle sue tenute di Cellino San Marco, si è congratulato per il raggiungimento proprio a Brindisi del 75% della copertura vaccinale della popolazione e ha lanciato un messaggio a quanti ancora non hanno aderito alla campagna: "L'unica controindicazione che ho trovato - ha detto - è non vaccinarsi. Il vaccino è la salvezza dell'umanità".

"La vita va vissuta e non bisogna farsi schiavizzare dal Covid. Dobbiamo vincere noi. Vacciniamoci", ha ribadito il cantante.

