«Si susseguono i vergognosi attacchi di delinquenti contro le forze dell'ordine: a Milano per una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni, a Torino in occasione di un rave abusivo, a Roma con ultrà scatenati in violenze di ogni tipo. A fronte di questi comportamenti indegni e inaccettabili, le forze di polizia continuano a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità, garantendo la sicurezza della collettività in condizioni molto difficili. A loro va la gratitudine e il pieno sostegno del governo».

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato gli episodi di violenza andati in scena nelle ultime ore. Il bilancio degli scontri pre derby fuori dall’Olimpico è, in particolare, di «tredici poliziotti feriti, alcuni colpiti alle gambe da lanci di sassi e altri coinvolti dallo scoppio di numerose bombe carta».

Per questo, ha aggiunto Piantedosi, «oltre al decreto-legge sicurezza appena varato, siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini e delle donne in divisa».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata