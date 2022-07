Si è costituito il 15enne presunto assassino di Francesco Pio D'Augelli, il 17enne accoltellato a morte ieri sera a San Severo, in provincia di Foggia.

Il ragazzino è morto per un fendente all’addome che gli è stato sferrato vicino casa, in via Lucera angolo via Ferrini. Dopo il colpo ha percorso qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo. È stato trovato riverso sull'asfalto con una profonda ferita al fianco sinistro.

Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che lo hanno portato in ospedale, dove è arrivato già morto.

Le ricerche si sono subito concentrate sul 15enne, che avrebbe ucciso per motivi passionali: pare la gelosia per una ragazzina, fidanzata del 17enne. A quanto si apprende il 15enne e la vittima avrebbero avuto un litigio già sabato scorso, con il presunto assassino che lo avrebbe minacciato di morte. Poi ieri sera i due si sarebbero affrontati ancora.

"Hanno ammazzato un ragazzo per bene, un grande lavoratore. Hanno ammazzato mio figlio, un innocente", le poche parole pronunciate dal padre all'obitorio.

