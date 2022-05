"Sì, l’ho colpita più volte alla schiena”.

Ha confessato Stefano Fattorelli, il veronese fermato mercoledì a Padova per il tentato omicidio della donna di 52 anni che lo aveva lasciato.

Il 50enne l’ha accoltellata in un appartamento del quartiere Arcella, dove pare che i due avessero vissuto insieme per qualche mese, lasciandola a terra in condizioni gravissime. La vittima, dopo un'operazione d'urgenza, è stata dichiarata fuori pericolo.

Fattorelli è stato fermato e ha ammesso quello che ha fatto nel corso dell'udienza di convalida, al termine della quale il gip ha convalidato il fermo per tentato omicidio e disposto la custodia cautelare in cella. Era già stato condannato nel 1999 per l’omicidio dell'allora fidanzata Wilma Marchi.

Era stato anche accusato di stalking ai danni di un’altra donna.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata