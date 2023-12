Diciassette anni di carcere per due omicidi e un tentato omicidio.

È la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Asti per Mario Roggero, il gioielliere oggi 68enne di La Morra, in provincia di Cuneo, imputato per l'assassinio del 58enne Giuseppe Mazzarino e del 44enne Andrea Spinelli.

Sono due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 fecero irruzione nel suo negozio, nella frazione Gallo di Grinzane Cavour di Cuneo. Il terzo, Alessandro Modica, ferito a una gamba, era riuscito a fuggire ed era stato arrestato poche ore dopo.

Il pm Davide Greco aveva chiesto una condanna a 14 anni.

