Omicidio a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza.

Una donna di origini straniere è stata assassinata a colpi d'arma da fuoco da un uomo di nazionalità italiana. Il delitto nel parcheggio di un’azienda.

Il killer è scappato in auto facendo perdere le tracce ed è attualmente ricercato dai carabinieri, con il supporto della polizia, in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale.

Per il momento non si sa in che rapporti fossero i due.

