Ancora un femminicidio in Italia. Questa mattina ad Agnosine, in provincia di Brescia, un uomo ha accoltellato a morte l’ex moglie poi si è costituito ai carabinieri. Il delitto è avvenuto sulle scale della palazzina in cui la donna si era trasferita un mese fa dopo la separazione dal marito.

Ogni soccorso si è rivelato inutile

La coppia – entrambi di circa 50 anni – ha due figli già grandi.

(Unioneonline/s.s.)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata