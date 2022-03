È stato fermato il 36enne ritenuto il responsabile dell’omicidio avvenuto alle prime luci dell’alba a Castelnuovo Sotto, nella Bassa Reggiana. La vittima è suo suocera, Tiziana Gatti, 62 anni, uccisa con una sorta di piccola katana, sotto gli occhi del nipotino di 5 anni.

Erano da poco passate le sette quando la vittima è andata a casa della figlia per aiutarla con i due bambini, come faceva ogni mattina. Quello di cinque anni lo portava all’asilo, poi teneva con sé il più piccolo che ha un anno e tre mesi. Ma stamattina è nato un litigio col compagno di sua figlia e lui, Osborne Tukpeh Antwi l’ha aggredita con la lama da taglio, una di quelle che l’uomo collezionava. Non ha neanche tentato di scappare, è rimasto lì con le mani ancora sporche di sangue ad aspettare le forze dell’ordine.

Lui e la compagna stavano attraversando un momento di crisi, sembra che fossero vicini al definitivo addio. Da tempo c’erano tensioni fra il 36enne e la suocera, questo potrebbe essere uno degli elementi che hanno portato all’omicidio.

