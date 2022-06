Legato a un tavolo, con i pantaloni abbassati e diverse ferite sul volto provocate da un’arma da taglio. Così è stato trovato questa mattina, nella sua villetta di Castrì (Lecce), un uomo di 75 anni.

Donato Montinaro, questo il nome della vittima, aveva mani e piedi immobilizzati con fascette e nastro da imballaggio e indossava un pannolone (pare non usato per necessità). Gli inquirenti indagano per omicidio. L’anziano, a quanto si apprende, aveva precedenti penali per violenza sessuale, furto e lesioni personali.

A chiamare le forze dell’ordine è stata la badante che accudiva la figlia dell’uomo, una donna disabile. Entrata nell’abitazione – che pare non abbia segni di effrazione – ha scoperto il cadavere di Montinaro, ex falegname in pensione molto conosciuto in paese.

(Unioneonline/s.s.)

