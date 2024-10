Una bambina che era stata partorita all’interno di un dormitorio che si trova nei locali di un night club a Piove di Sacco, nel Padovano, è stata trovata morta nelle prime ore del mattino. Si sospetta che si tratti di un omicidio commesso dalla stessa madre.

La donna, una padovana di 29 anni, ha chiamato i soccorsi alle 4.30 del mattino, subito dopo aver dato alla luce la bambina nel piccolo alloggio al secondo piano del locale.

Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha portato la 29enne in ospedale e chiamato i carabinieri. E secondi i primi accertamenti si tratterebbe di omicidio, la bimba è deceduta per «cause non naturali» secondo i primi rilievi effettuati. Tesi da confermare con l’esame autoptico.

La donna è una cittadina italiana, dimorava da un paio di mesi in quel dormitorio sopra il night club, ha riferito il comandante dei locali carabinieri Giacomo Chimenti. La sindaca di Piove di Sacco Lucia Pizzo ha reso noto che la 29enne non è residente nel Padovano e che la sua vicenda non era nota ai servizi sociali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata