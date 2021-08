In corso la bonifica delle aree colpite dagli incendi di ieri a sud di Pescara, devastando la Riserva naturale Pineta Dannunziana, mentre i carabinieri di Pescara e i carabinieri forestali hanno già avviato le indagini.

Tre, in base alle verifiche dei vigili del fuoco, i punti di innesco da cui le fiamme sono partite e su cui sono in corso accertamenti. I militari hanno effettuato i primi sopralluoghi, raccogliendo filmati delle videocamere di sorveglianza e ascoltando residenti e testimoni.

La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo sull'episodio, per fare piena luce su quanto accaduto.

Ieri nel vasto incendio sono intervenute numerose pattuglie dei Carabinieri. Evacuate 13 suore del Convento di via Palizzi, di cui 2 non deambulanti, e trasferite dal convento del Monte del Carmelo al centro vaccinale ubicato all'interno del porto turistico di Pescara. Anche sei militari hanno riportato una lieve intossicazione e sono finiti in ospedale. Ora sono tutti in buone condizioni di salute.

(Unioneonline/D)

