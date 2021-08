Paura a Pescara dove un rogo sta distruggendo la parte sud della città abruzzese.

Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni e a quanto si apprende ci sono feriti: almeno cinque, al momento. Tra loro una bambina e due suore che risiedono in una struttura che si trova nell'area interessata dal rogo. Avrebbero tutte riportato un'intossicazione dopo aver inalato fumo, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Panico anche in spiaggia, le scintille sospinte dal vento hanno fatto incendiare le palme degli stabilimenti balneari. Evacuate diverse abitazioni e la casa di riposo di via Paolo De Cecco.

Sul posto è in corso di allestimento un punto medico avanzato per curare gli intossicati lievi. Attivato il protocollo delle maxi emergenze. Al lavoro i vigili del fuoco, in azione con gli elicotteri.

Sta bruciando anche la Riserva Dannunziana di Pescara: "Abbiamo dovuto evacuare diverse abitazioni e anche stabilimenti balneari a causa del fumo e dei lapilli – spiega il sindaco di Pescara Carlo Masci -. Stiamo lavorando con tutti gli uomini disponibili. Il principale avversario è il vento caldo. Con l'elicottero dei vigili del fuoco si sta cercando di limitare i danni".

