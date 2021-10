Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta in provincia di Rovigo. Un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un vagone ferroviario.

Paolo Merlin, 61enne di Stanghella, nel Padovano, faceva parte di una squadra con altri tre colleghi specializzata in attività di manovre di mezzi ferroviari. La ditta aveva avuto in appalto la movimentazione dei vagoni merci da un’azienda che opera a Loreo.

I quattro operai erano sopra cinque vagoni carichi di fertilizzanti che, mossi da un sistema a pressione, venivano spinti verso l’interno del capannone. Prima dell’ingresso tutti i lavoratori dovevano scendere dai carri e raggiungere a piedi l’ingresso della struttura per occuparsi dello svuotamento dei composti per la concimazione. Però non è chiaro cosa sia accaduto, i carabinieri stanno indagando: potrebbe essersi trattato di un errore umano. Ad esempio la vittima potrebbe non essere riuscita a scendere in tempo oppure è scivola cadendo sulle rotaie e venendo travolta dal mezzo.

Il 61enne ha riportato ferite devastanti alle gambe e al volto, ed è morto all’istante. I colleghi hanno lanciato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati lo Spisal dell'Ulss5 polesana e i militari che, informata l'autorità giudiziaria, hanno sequestrato l'area aziendale, il capannone e i vagoni ferroviari.

