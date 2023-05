È ricoverata in gravi condizioni la bimba di sei anni vittima di un terribile incidente avvenuto nelle campagne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

La piccola, da quanto ricostruito, sarebbe caduta da un trattore finendo poi sotto il mezzo. Ha riportato fratture a torace, bacino, e lesioni al fegato.

Subito soccorsa, è stata portata inizialmente all’ospedale “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotonda, poi ne è stato deciso il trasferimento in elicottero a Bari al “giovanni XXIII”.

(Unioneonline/s.s.)

