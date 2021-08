I corpi di un uomo e di sua moglie sono stati ritrovati senza vita all’interno della loro abitazione di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia.

Secondo le prime verifiche, il 56enne avrebbe strangolato la donna, una 55enne, per poi togliersi la vita impiccandosi. Gli inquirenti hanno ritrovato una lettera in cui vengono esposte le ragioni del gesto.

La coppia, di origine albanese, lascia tre figli che al momento sono tutti in vacanza. Sono stati proprio loro a dare l’allarme perché non riuscivano a mettersi in contatto con i genitori: nessuno rispondeva alle loro telefonate quindi hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.

