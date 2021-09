È tornata in anticipo da un viaggio di lavoro e, in casa, ha trovato il marito con l’amante. Nell’abitazione, a Biella, è scoppiato il putiferio e la donna ha cominciato a distruggere qualunque cosa, mentre l’amante, temendo per la propria incolumità, si è prima rifugiata in bagno, poi è scappata attraverso la finestra.

In tutto questo il marito ha cercato di calmare la moglie, che non ha voluto sentire ragioni e si è diretta in garage dove ha distrutto una Maserati del valore di 200mila euro, oggetto che il fedifrago custodiva con tutte le cure.

In totale i danni calcolati ammontano a circa 300mila euro per i quali il marito ha presentato denuncia e chiederà forse il risarcimento.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata