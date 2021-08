Passeggiava per la strada, vagando senza meta al mercato settimanale di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo.

Fortunatamente non è passato molto tempo prima che i passanti si rendessero conto che quel bimbo di due anni era completamente solo. Una donna in particolare lo ha preso per mano e accompagnato alla vicina caserma dei carabinieri.

Non c’era alcun modo di identificare il piccolo, che non parlava, e così i militari, dopo averlo lasciato in caserma a disegnare (il piccolo era tranquillo e in perfette condizioni di salute), hanno cercato i genitori in zona. Invano.

A quel punto sono tornati indietro, hanno recuperato il bambino e hanno provato a farsi “accompagnare” proprio da lui. E infatti è andata proprio così: il bimbo ricordava perfettamente la strada e ha portato i carabinieri a casa sua e tra le braccia dei suoi genitori.

In corso verifiche per risalire a eventuali responsabilità.

