Una nuova vita per Silvia Aisha Romano, la volontaria che era stata sequestrata in Kenya e che è stata liberata dopo 17 mesi nel maggio 2020, vuol dire anche tornare a una sorta di “normalità”. La 26enne, che vive nel Milanese, si è sposata con Paolo, un ragazzo suo coetaneo di origine sarda che ha conosciuto a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Lui si è convertito all’Islam.

Amici fin da quando erano bambini, si erano persi di vista per poi ritrovarsi dopo il ritorno in Italia di Silvia.

La 26enne, che ora insegna lingue straniere in una scuola per adulti, era finita nel mirino degli haters sui social non solo per la sua conversione ma anche per il riscatto che l’Italia avrebbe pagato per la sua liberazione.

