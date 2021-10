Ubriaco e in stato di alterazione psicofisica si è arrampicato sulla statua di Dante Alighieri in piazza Santa Croce a Firenze. E, per riportarlo a terra, si è reso necessario l’intervento di una gru.

Protagonista del movimentato intervento di polizia e vigili del fuoco è stato un 24enne senegalese.

Dopo la segnalazione, sul posto sono entrati in azione gli uomini del 115, che hanno raggiunto la sommità del monumento dentro il cestello dell’autogru, iniziando una difficile trattativa per fare scendere il giovane.

Riportato nella piazza, sotto gli occhi di molti curiosi che hanno ripreso la scena con gli smartphone, il 24enne se l’è presa con gli agenti di polizia che volevano identificarlo. Un poliziotto è anche caduto per terra e a quel punto è intervenuto il 118, cui il ragazzo è stato affidato.

Il 24enne è stato infine denunciato per resistenza, mentre a quanto risulta la statua non ha subito danni.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata