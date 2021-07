Papa Francesco resta in ospedale. Si allunga la degenza in ospedale del Santo Padre, per cui sono scaduti ieri sera i sette giorni di ricoveri prevenitvati dopo l’operazione di domenica 5 luglio.

Proprio ieri il Pontefice si è affacciato dal balcone del Gemelli per l’Angelus, tornando a farsi vedere dai fedeli.

Oggi l’annuncio dell’ospedale romano: il decorso post- operatorio procede come da attese, ma il Papa resterà al Policlinici “ancora qualche giorno”, in cui i medici calibreranno le terapie e il percorso di riabilitazione che potrà poi essere seguito anche a Casa Santa Marta.

Tra mercoledì e giovedì le dimissioni, Bergoglio vorrebbe rientrare in Vaticano almeno per l’Angelus di domenica prossima.

Il Papa in queste ore ha gioito per la doppia vittoria delle “sue” Nazionali del cuore, l’Italia agli Europei e l’Argentina in Coppa America.

"Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santità - ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni - si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia".

Tornando alle condizioni di salute del Pontefice, e al fatto che la degenza si sia allungata rispetto alle previsioni iniziali, il Vaticano spiega che Francesco "ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso post operatorio chirurgico. Al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora qualche giorno".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata