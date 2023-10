Ha accoltellato la sorella con sei fendenti sferrati alla schiena.

L’aggressione è avvenuta ieri sera in un appartamento di Cologno Monzese (Milano). In arresto per tentato omicidio un 68enne.

La vittima 70enne, che vive con l’uomo, è stata soccorsa e portata all’ospedale San Raffaele dove è ricoverata in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita.

Durante il sopralluogo i carabinieri hanno sequestrato un coltello a serramanico e tre coltelli da cucina compatibili con le ferite inferte. L'arrestato è ora nel carcere di Monza.

(Unioneonline/s.s.)

