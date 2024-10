Schiacciato da un bancale di finestre. È morto così un operaio di 25 anni, in servizio alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto nell'area del grande magazzino adibita allo stoccaggio di materiale per il bricolage e prodotti per l'edilizia.

La dinamica esatta è ancora da accertare. Dai primi rilievi pare che il giovane stesse movimentando alcune finestre depositate e pronte per essere stoccate in un'area esterna quando il carico gli è piombato addosso.

A dare l'allarme sono stati i colleghi, che in quel momento erano nel piazzale del magazzino, lo stesso dove i clienti ritirano la merce acquistata. Il 25enne è stato soccorso dal 118, poi trasportato in condizioni gravissime il ferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Inutili le cure: poco dopo l’operaio è morto per le gravi ferite riportate.

