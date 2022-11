Prima udienza del processo che vede imputato lo scrittore Roberto Saviano per l'accusa di diffamazione ai danni della premier Giorgia Meloni. Una vicenda che risale al dicembre del 2020 quando l'autore di Gomorra, nel corso di una trasmissione televisiva in cui affrontava il tema dei migranti, definì la leader di Fratelli d'Italia "bastarda".

«Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: "taxi del mare", "crociere"... ma viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile tutto questo dolore descriverlo così? Legittimo avere un'opinione politica ma non sull'emergenza», diceva Saviano parlando della morte di un bambino della Guinea durante una traversata nel Mediterraneo.

Poco prima dell'udienza, che è stata aggiornata al prossimo 12 dicembre, il legale della Meloni, l'avvocato Luca Libra, ha però annunciato che con la sua assistita valuteranno un eventuale ritiro della querela che ha dato il via all'iter giudiziario.

Matteo Salvini invece proprio oggi ha presentato, tramite il suo legale, una istanza per costituirsi parte civile.

Saviano, che in tribunale era "accompagnato", tra gli altri, dall'attrice Kasia Smutniak e dagli scrittori Sandro Veronesi, Michela Murgia, Nicola Lagioia, ha letto alcune dichiarazioni: "Ritengo singolare che uno scrittore sia processato per le parole che spende, per quanto dure esse siano, mentre individui inermi continuano a subire atroci violenze e continue menzogne", afferma lo scrittore. Poi, riferendosi al dramma dei migranti, ha aggiunto: "Dinanzi ai morti, agli annegamenti, all'indifferenza, alla speculazione, dinanzi a quella madre che ha perso il bambino, io non potevo stare zitto. E sento di aver speso parole perfino troppo prudenti, di aver gridato indignazione perfino con parsimonia".

Nella prossima udienza non è escluso che verrà affrontato anche il tema della lista testimoni. In quella presentata dalla difesa compare, tra gli altri, anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata