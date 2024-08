Sardegna regina di Airbnb per l’estate 2024. Le tendenze di viaggio riportate dal celebre portale dedicato alla ricerca di alloggi in affitto a breve termine evidenziano come l’Isola sia sempre più ricercata, con dati in crescita del 28,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I dati, come riferisce Massimo Cossu, Community Manager Airbnb Sardegna, sono «in costante aumento», e «la permanenza media degli ospiti è di 3,7 notti, più elevata del dato medio nazionale».

«Crescono anche le ricerche per le aree interne, quelle meno battute – precisa ancora Cossu – ma bisogna fare di più per esempio sulle aree rurali, i cammini religiosi, i borghi dove ci sono viaggiatori pronti a scegliere la Sardegna per vivere l’esperienza delle aree interne, il turismo lento e di prossimità».

«Fra le mete più ricercate – aggiunge ancora Cossu – a farla da padrone sono però sempre le destinazioni balneari come Porto Rotondo, Pittulongu e Siniscola, Olbia, Marinella, Baja Sardinia. E ancora Alghero, Cagliari, Villasimius, Iglesias »

«Gli ospiti ricercano spazi e, secondo un recente sondaggio – aggiunge ancora Cossu – più della metà degli ospiti afferma che la possibilità di soggiornare con tutta la famiglia in un unico posto è un fattore decisivo per la prenotazione. E il 67% afferma che servizi come cucine, spazi per lavorare e giardini sono determinanti per decidere dove alloggiare».

