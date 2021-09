"Il problema non sono i non vaccinati, ma il virus che varia. Le variazioni nascono come reazione ai vaccini. In Israele sono tutti vaccinati e il virus sta girando tra migliaia di persone. Io invito, non obbligo tutti a vaccinarsi, ma servono i tamponi, gratuiti per chi non se lo può permettere".

Queste parole di Matteo Salvini su La7 fanno scoppiare la polemica politica.

"E’ totalmente irresponsabile”, tuona Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem, “non si può parlare a vanvera contro ogni evidenza scientifica. La sua presenza al governo sta frenando l’azione virtuosa di Draghi, la Lega sta facendo opposizione no vax, esca dal governo, non è compatibile”.

Anche Burioni condivide su Twitter la frase del leghista e scrive: “Voi capite perché sono scoraggiato”. Poi aggiunge, in un altro tweet: "Le varianti sono provocate dal vaccino' è al livello di 'gli incidenti sono provocati dai freni, sento sempre frenare prima di un incidente’".

A smentire Salvini arrivano anche alcuni fatti incontrovertibili: tutte le varianti che ad oggi destano preoccupazione (inglese, brasiliana, sudafricana e indiana) si sono sviluppate prima o subito dopo l’avvio della campagna di vaccinazione.

E poi è la stessa Oms a dire che “più un virus circola tra la popolazione e causa molte infezioni, più aumenta la probabilità che muti”. Insomma, “più si replica e più può cambiare”.

GREEN PASS – E sul Green pass l’azione di Salvini è sconfessata dagli stessi governatori leghisti, che spingono affinché si vada spediti sull’estensione dell’obbligo di mostrare la certificazione verde e spingono il leader all’angolo.

"Al livello nazionale c'è stata l'approvazione di ulteriori misure di estensione del Green pass e penso che vadano nella direzione di sostenere la campagna vaccinale", afferma il governatore veneto Luca Zaia.

Anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in passato definì il Green pass uno "strumento di libertà, non di oppressione". Stessi toni da parte del presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, secondo cui "l'estensione dell'obbligo del Green pass è utile per permettere di proseguire le attività".

