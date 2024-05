Ha perso il controllo dell’auto finendo contro due pedoni, uccidendone uno.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Roma, in zona Tuscolano.

Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, una 19enne era al volante della sua macchina quando ha sbandato e ha travolto due uomini a bordo strada. Uno, di 65 anni, è morto sul colpo. L’altro, di 61, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.

La conducente, che viaggiava da sola, non ha riportato conseguenze ma è stata sottoposta ad accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico. La macchina è stata sequestrata.

(Unioneonline/s.s.)

