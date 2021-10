Ore di angoscia per tre alpinisti bloccati questa notte sul Monte Bianco.

I tre, uno dei quali in ipotermia, erano rimasti fermi sulla via dell'Innominata a 4.700 metri, quota che non permetteva l'intervento di squadre via terra.

Era stato dunque allertato il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) di Chamonix, per richiedere l'intervento di un loro elicottero abilitato al volo notturno. Ma il velivolo non poteva partire, a causa del meteo sul versante francese.

I tre dunque hanno dovuto avviarsi in autonomia verso il bivacco Vallot, raggiunto alle 4 del mattino: il percorso è stato indicato loro dagli operatori del Soccorso alpino valdostano.

Ora il Sav deciderà, in base alle loro condizioni fisiche e al meteo, se procedere al recupero in elicottero.

