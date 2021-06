Circa 80mila euro di bottino per i ladri che la notte scorsa hanno fatto razzia nella villa della famiglia della tennista Camila Giorgi, a Calenzano, in provincia di Firenze.

Secondo quanto si apprende, la banda è entrata in azione mentre la sportiva, il fratello e i genitori dormivano.

Una volta all’interno della residenza – dove sono penetrati attraverso una finestra al primo piano – hanno frugato nelle varie stanze, portandosi via due orologi Rolex e un anello di brillanti.

Quindi si sono dileguati, contando anche sul fatto che nella villa non è presente sistema d’allarme né rete di videosorveglianza. Al mattino è poi arrivata la brutta sorpresa per i Giorgi, che non si sono accorti di nulla.

Poi l’allarme alle forze dell’ordine. Sul caso indagano ora i carabinieri.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata