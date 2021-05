Una banda dedita alla commissione di furti seriali tra Piemonte, Lombardia e Veneto è stata sgominata dalla Polizia. Gli agenti di Verbano Cusio Ossola hanno eseguito cinque misure cautelari e un provvedimento di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Gli indagati sono tutti di origine romena e risiedono stabilmente a Milano.

Le indagini della Squadra mobile sono iniziate nell’aprile 2019 dopo alcuni “colpi” portati a termine in negozi per la vendita di articoli di telefonia e materiale fotografico. A entrare in azione, un gruppo di giovani che sfondavano con mazze ferrate i vetri delle porte di accesso e una volta all’interno razziavano in pochi minuti tutta la merce. Le scene venivano riprese dalle telecamere di sorveglianza ma i ladri sembravano non curarsene.

I furti si sono ripetuti in tre distinte regioni ma gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare i presunti responsabili, due dei quali risultano ancora ricercati.

