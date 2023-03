«Una follia, un vero e proprio sacrilegio mischiare figure che hanno avuto a che fare con la criminalità con simboli religiosi».

Così il commento del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ad un video, che circola in rete e che egli stesso ha pubblicato sui suoi canali social. Nel filmato una processione per le strade di Napoli in cui, oltre a stendardi con effigi sacre, c’è quello con il volto di Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere nel 2020 mentre, armato con la replica di una pistola, tentava di rubare il Rolex al polso del militare.

Secondo Borrelli sarebbero tantissimi i cittadini che lo scorso sabato sera hanno sfilato tra le vie del centro, al seguito di immagini sacre ed del volto del giovane. Un percorso, «a quanto ci hanno raccontato i presenti – prosegue il deputato – che ha attraversato diverse arterie della città come via Toledo, bloccando anche il traffico , con i protagonisti intenti a chiedere soldi alla gente».

«Siamo davvero all'assurdo – conclude Borrelli –, alla beatificazione dei criminali accostati alle figure sacre. Continueremo a lottare per fermare questa deriva, questo voler a tutti costi idolatrare e “santificare” simboli negativi. Abbiamo inviato il materiale alle autorità e stiamo verificando se sia trattato o meno di una manifestazione autorizzata, dati pure i disagi alla circolazione. Andremo fino in fondo a questa vicenda».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata