Ha chiesto a un gruppo di ragazzi di fare silenzio e di evitare di schiamazzare. Per tutta risposta è stata picchiata selvaggiamente.

Proseguono le indagini sulla brutale aggressione avvenuta settimana scorsa a Lecco, che ha visto come vittima una donna di 55 anni. Quest’ultima ha protestato perché una banda di giovanissimi stava disturbando lei e gli altri condomini, ma nell’androne è stata pestata a calci e pungi e colpita anche con un casco da moto.

A guidare la spedizione punitiva sarebbe stata una ragazza di 23 anni. I carabinieri hanno identificato i responsabili, denunciando per lesioni per lesioni la 23enne e altri due giovani di 18 e 22 anni.

Al fattaccio hanno assistito anche altri ragazzi nei confronti dei quali, per il momento non sono stati presi provvedimenti. Gli accertamenti però continuano con gli uomini dell’Arma che stanno anche visionando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nel palazzo.

La donna aggredita è rimasta ferita e lasciata dal branco in una pozza di sangue. Soccorsa, è stata portata in ospedale. Conseguenze anche per un altro condomino, intervenuto per cercare di calmare gli animi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata