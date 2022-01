I carabinieri l’hanno fermata per un normale controllo mentre era in auto e dagli accertamenti è risultato che avrebbe dovuto essere in isolamento perché positiva al Covid.

E quando i militari le hanno chiesto i motivi per cui non si era attenuta alla quarantena ha risposto candidamente: “Non volevo perdere i saldi”.

È accaduto a Renate, in provincia di Monza.

Protagonista della vicenda, una donna di 51 anni.

Durante il controllo la donna ha anche chiesto ai carabinieri di "fare in fretta", perché – ha aggiunto – le stavano “facendo perdere” una particolare svendita.

E così è scatta l’inevitabile sanzione e la relativa denuncia.

