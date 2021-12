L’ex calciatore di Empoli, Udinese e della Nazionale Totò Di Natale vittima, di nuovo, di una rapina.

Giovedì sera secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine un gruppo di almeno cinque persone è riuscito a introdursi nel giardino della sua villa vicino a Empoli, in provincia di Firenze. Puntandogli una pistola alla tempia e un coltello alla gola, si sono fatti consegnare dall’attuale allenatore della Carrarese l’orologio di lusso che aveva al polso, del valore di circa 30.000 euro.

I malviventi, con volto coperto e guanti, secondo gli investigatori avevano in mente di rubare altro in casa ma dopo aver arraffato l’orologio sono scappati. E’ possibile che fossero in contatto con un “palo” che avrebbe lanciato un allarme, magari un’auto che passava troppo vicino all’abitazione.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile delle questura di Firenze. Sul posto ieri anche la polizia scientifica per i rilievi.

IL PRECEDENTE – Di Natale da tempo aveva scelto di vivere nella cittadina toscana, fin dai tempi in cui giocava nel locale club professionistico. Da dieci anni è il proprietario della villa situata nella zona di Ponzano, in un contesto prevalentemente agricolo e dove sono presenti altre abitazioni di pregio. Nove anni fa, sempre nella stessa villa, i ladri misero a segno un altro furto portando via preziosi e gioielleria, riuscendo a fuggire in tempo appena scattato l'antifurto. Quella volta Di Natale però non era in casa.

"Mi auguro - ha affermato il sindaco di Empoli Brenda Barnini - che gli inquirenti possano fare presto luce sui fatti e che i responsabili siano individuati e arrestati".

(Unioneonline/D)

