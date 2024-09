Ha minacciato e perseguitato la sua ex fidanzata. Ma le cose sono andate oltre, sino al rapporto sessuale ottenuto sotto costrizione. È quanto successo a Borgo Virgilio (Mantova), dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Mantova per violenza sessuale e atti persecutori ai danni della donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

In un'occasione l’uomo era andato oltre le molestie e le minacce e l'aveva costretta a subire un rapporto sessuale. A seguito della rottura del fidanzamento - secondo quanto ricostruito dai militari - il 50enne aveva iniziato ad inviare numerosi sms, alcuni dei quali con minacce, da diverse utenze telefoniche per non essere individuato. Poi sono iniziati i pedinamenti, stazionamenti sotto l'abitazione della donna con tentativi di entrarci.

Nella denuncia presentata dalla vittima, anche un episodio di violenza sessuale. L'uomo è ora nella Casa Circondariale di Mantova.

