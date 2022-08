È sveglio e respira da solo il bimbo di nemmeno due anni raggiunto da un proiettile vagante, nella serata di Ferragosto, mentre era affacciato alla finestra della sua abitazione con i genitori, nel Bresciano

La prognosi rimane riservata, ma i medici sono ottimisti sull'evolversi delle sue condizioni.

Il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza subito dopo essere arrivato, in condizioni critiche, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

A sparare in aria il colpo che ha raggiunto il piccolo una guardia giurata che si trovava in strada e che, con il nipote maggiorenne e un amico del ragazzo, stava sparando ad alcuni cartelli stradali.

L’uomo è indagato per lesioni gravissime. Per i due giovani gli inquirenti valutano la contestazione del reato di porto e uso illegale di arma da fuoco in pubblico.

LA RICOSTRUZIONE – Secondo quanto fin qui ricostruito dai carabinieri, l'uomo e i due giovani avrebbero, a turno, sparato a lungo con la pistola dell’uomo, legalmente detenuta, in direzione di alcuni cartelli stradali e contro un palo, in un gioco finito quasi in tragedia.

I residenti in zona non si erano insospettiti sentendo i colpi di pistola, perché inizialmente li avevano scambiati per petardi fatti esplodere per festeggiare Ferragosto. Qualcuno, però, affacciandosi alla finestra ha assistito ad una scena drammatica. "Ho sentito il padre che urlava 'lo hai ammazzato, hai ammazzato mio figlio' e ho visto la mamma correre in strada con il bambino tra le braccia" ha raccontato un vicino di casa della famiglia di origine marocchina del piccolo, padre, madre e un altro figlio di quattro anni.

Non è chiaro se il colpo di pistola sia stato sparato in aria o se il proiettile abbia prima colpito un palo e poi, di rimbalzo, il bambino che era alla finestra.

La Procura è intenzionata a disporre una perizia balistica per accettare la traiettoria del bossolo. Proprio alcuni bossoli, dopo la serata di ieri, sarebbero stati tolti volutamente dalla strada e fatti sparire e solo dopo ore i carabinieri li hanno recuperati a casa della guardia giurata.

