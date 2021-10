Altissima tensione a Roma per la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo.

Lancio di oggetti contro le forze dell’ordine da parte dei manifestanti, che inizialmente si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico. Fumogeni e petardi nel pieno centro della Capitale.

Hanno anche cercato di sfondare il cordone scagliandosi contro gli agenti, la Polizia ha caricato e un paio di manifestanti hanno denunciato di essere stati “investiti da un blindato intervenuto sul posto durante i tafferugli”.

Alcune centinaia di persone si sono dirette poi – al grido “No Green pass" e “Libertà, libertà” - verso Palazzo Chigi, dove la Polizia ha creato un cordone a difesa del portone d’ingresso. Molti manifestanti hanno il volto coperto e sono presenti anche diversi esponenti di Forza Nuova con le bandiere tricolore.

Circa 10mila i partecipanti al corteo, mentre un’altra protesta si è verificata in piazza Bocca della Verità, sempre nel centro di Roma.

La Polizia cerca di disperdere il corteo con gli idranti, alcuni manifestanti sono stati fermati e portati via dalle forze dell’ordine.

Un gruppo di No Green pass è entrato nella sede della Cgil: “Occupata la Cgil”, rivendicano.

