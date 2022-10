Orrore a Roma, dove il cadavere di uomo, completamente nudo, è stato trovato in un’auto, ieri sera attorno alle 22, a Colli Aniene, nella periferia est della città.

La vittima, il 69enne Doriano Di Battista, abitava nella zona: i familiari ne avevano denunciato la scomparsa in mattinata.

Il cadavere dell’uomo è stato trovato nudo al posto di guida della sua auto. Nella vettura i vestiti e gli effetti personali, pare manchi un orologio. Al lavoro sul caso, un vero e proprio giallo, gli agenti del commissariato di San Basilio. Indaga anche la Polizia scientifica.

Secondo quanto trapela, e come riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, non è stato riscontrato alcun segno di violenza, ma al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata