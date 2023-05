Una donna ha provato a rapire un bambino di 2 anni, provando ad allontanarsi con il piccolo in braccio.

È successo a Milano, in piazza Gae Aulenti, dove il piccolo stava giocando a poca distanza dai genitori con il fratellino. La 21enne – di orgine marocchina, che soffrirebbe di problemi psicologici –, è stata subito bloccata dal padre.

L’uomo l’ha seguita, poi ha chiamato il 112. La donna, tra gli insulti e i tentativi di far perdere le sue tracce, poi ha lasciato il piccolo. Poco dopo i Carabinieri l'hanno bloccata e denunciata per sequestro di persona. Dalle prime indagini la giovane vivrebbe in zona San Siro. Alle sue spalle qualche precedente per piccoli furti in Stazione Centrale.

