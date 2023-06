Via da domani all'esame di maturità per oltre 500mila studenti. Si parte alle 8.30 con il primo scritto, quello di italiano, comune a tutti gli indirizzi.

Si prosegue poi giovedì 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, quindi, un colloquio - le date verranno fissate dai singoli istituti - che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

L'esame torna dunque alla formula tradizionale pre-Covid, ad eccezione degli studenti residenti nei comuni delle aree alluvionate dell'Emilia-Romagna, dove le prove d'esame saranno sostituite da un colloquio interdisciplinare.

Oggi alle 8,30 è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la chiave per aprire il plico messo a disposizione delle commissioni.

Saranno precisamente 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14.000, per un totale 27.895 classi.

Il voto finale dell'esame di maturità è espresso in centesimi: massimo 40 punti per il credito scolastico; massimo 20 punti per il primo scritto; massimo 20 punti per il secondo scritto; massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di "bonus" per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell'esame. Il punteggio massimo è 100 (con la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Stato consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola, con news, approfondimenti, domande e risposte. Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti nei giorni dell'Esame sui canali social del MIM attraverso gli hashtag #Maturità2023 e #EsamiDiStato2023.

IL TOTO-TRACCE – Impazza nel frattempo sul web il toto-tracce per la prova d’italiano. Secondo gli studenti in pole position approfondimenti su D'Annunzio e Svevo, ma ci sono anche argomenti di attualità come la guerra in Ucraina. Non mancano poi gli spunti sul tema del digitale con il metaverso e l'intelligenza artificiale. E attenzione agli anniversari: dagli 80 anni della caduta del fascismo, ai 75 dall'entrata in vigore della Costituzione italiana.

(Unioneonline/v.l.)

