«È una importante esperienza di welfare quella che avete svolto e che svolgete. In perfetta coincidenza con quanto sollecita la nostra Costituzione che prevede, con un modello felice e allora davvero innovativo, uno spazio riservato, ampio, alle iniziative dei cittadini, alle autonome iniziative, come singoli o nelle formazioni sociali, come dice la Costituzione. Non tutto è affidato, in quella prospettiva, ai pubblici poteri. Vi è un ampio spazio riservato alle autonome iniziative dei cittadini, che si preoccupano di adoperarsi per interessi generali».

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i vertici di Casagit.

«In questo incontro, in questa connessione tra l'azione di pubblici poteri e iniziative spontanee e autonome dei cittadini, c'è in realtà insieme, sia la condizione che la finalità della democrazia. Per questo», ha aggiunto il capo dello Stato, «è importante l'esperienza e Casagit contribuisce a questo quadro importante di equilibrio della vita del nostro Paese. È anche importante perché è un esercizio di libertà quello che Casagit svolge. Dalle sue parole è emerso con chiarezza che la sicurezza sociale garantisce la libertà, la tranquillità, la serenità e quindi la libertà di azione di coloro che vi si rivolgono. Ancor di più in quanto riguarda coloro che sono chiamati ad esprimere e interpretare la libertà di stampa. Quindi è un duplice contributo alla libertà».

