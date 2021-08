Anche quest’anno vacanze tutte italiane per i politici e le personalità istituzionali più importanti del Paese.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto ancora una volta la Sardegna ma, dopo anni trascorsi a La Maddalena, è stavolta ospite in una base militare di Alghero.

Nell’Isola è tornato anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, da luglio a Villa Certosa con figli e nipoti, a Porto Rotondo. E a quanto pare sarà in Sardegna anche Beppe Grillo, forse proprio nella villa in Costa Smeralda balzata agli onori delle cronache per la vicenda del presunto stupro di gruppo che ha coinvolto il figlio Ciro.

Partono invece dall'Umbria le vacanze del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il premier, assieme alla moglie Serenella, ha raggiunto la sua casa di Città della Pieve, in provincia di Perugia, quasi al confine con la Toscana. Qui è probabile che si fermi anche per trascorrere il Ferragosto, come già accaduto in passato. Da circa 15 anni Draghi ha scelto il borgo umbro – 7.600 abitanti – come "buen ritiro". Dopo Ferragosto forse sarà in Veneto.

Vacanze al Sud invece per Luigi Di Maio, che proprio oggi si è fotografato con la fidanzata Virginia Saba alle Isole Tremiti.

Giorgia Meloni, che alcune settimane fa era già stata avvistata al Forte dei Marmi, sceglie mare e famiglia. Matteo Salvini, dopo i giorni trascorsi a Milano Marittima, fa il bis ferragostano in Calabria, senza cancellare dall’agenda appuntamenti di lavoro.

Enrico Letta dovrebbe fare base nella sua Pisa e nei luoghi di campagna circostanti, ma è probabile che passerà anche a Siena dove è candidato per le suppletive della Camera.

Giuseppe Conte non disdegna invece qualche puntata nella sua terra pugliese, a San Giovanni Rotondo, in occasione del compleanno.

