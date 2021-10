Liguria flagellata dal maltempo, con allagamenti e disagi a Savona, dove si registra la situazione più preoccupante.

Prevista l'allerta meteo arancione per temporali fino alle 14, quando scatterà l'allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti.

Già segnalati alcuni allagamenti di sedi stradali, con il Letimbro ingrossato e il Comune che segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario.

Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l'esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nell'imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale di Asl1 del PalaBigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid 19.

Primi disagi a causa del maltempo anche nell'Alessandrino, con traffico rallentato sull'autostrada A26 in direzione della Liguria.

Forti temporali nella notte a Genova, dove sta ancora piovendo con insistenza, hanno causato l'allagamento di alcuni sottopassi e strade. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale. Registrati in sei ore 175 millimetri di pioggia. Le piogge proseguiranno per tutta la giornata e domani il meteo è atteso ancora in peggioramento. Chiuse sia a Genova sia a Savona le scuole in via precauzionale.

