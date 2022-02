Si è sentita male in casa ed è morta, seduta sulla sedia della cucina. E lì è rimasta per oltre due anni.

Marinella Beretta, 70enne originaria di Erba, viveva da sola nel suo appartamento a Como senza amici né parenti. Nessuno si è accorto della sua morte, avvenuta probabilmente da quando non si avevano più notizie di lei, ossia dal settembre del 2019.

Aveva tentato in mettersi in contatto con lei l’inquilino di una casa su cui la donna aveva mantenuto il diritto di usufrutto, senza riuscirci. Ma l’uomo non si è minimamente insospettito.

Il cadavere è stato scoperto quasi per caso, altrimenti chissà quanto altro tempo ci sarebbe voluto. I vicini di casa della donna, vedendo il suo giardino ormai incolto e con alcune piante pericolanti, volevano chiederle di metterlo in sicurezza a causa del forte vento di questi giorni. All’ennesimo tentativo andato a vuoto, si sono insospettiti e hanno chiamato la Polizia.

Gli agenti, dopo il nullaosta della procura di Como, sono entrati assieme ai Vigili del fuoco da una finestra dell’ingresso. Solo a quel punto la donna è stata trovata, ormai mummificata. Una morte, da una prima ricostruzione, avvenuta per cause naturali. Adesso la salma della 70enne è stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale Sant'Anna, in attesa che la Procura decida se effettuare o meno l'autopsia. Poi finalmente sarà collocata dove avrebbe dovuto essere da due anni.

