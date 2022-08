Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata la notte scorsa alle 2:34 a due chilometri da Frisanco, in provincia di Pordenone.

Il sisma ha avuto epicentro a 12 chilometri di profondità ed è stata avvertita in modo molto forte nell'area, svegliando la gente e seminando paura. Diverse persone sono scese in strada terrorizzate soprattutto per la durata di svariati secondi.

Secondo alcuni residenti della zona - tra i quali è sempre vivo il ricordo del terremoto del 1976 - da anni non si avvertiva una scossa così chiaramente e soprattutto lunga nel tempo.

Negli ultimi 30 giorni si sono verificati 11 terremoti in un raggio di 30 chilometri intorno all'area dell'epicentro, Frisanco, tra i comuni di Arta terme, Tolmezzo a Est e, sul versante opposto, nel Parco naturale delle Dolomiti friulane. Il più forte dei terremoti registrati nei giorni scorsi aveva magnitudo 3.4. Lo segnala l'Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste.

