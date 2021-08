L’Agenzia italiana per il farmaco smentisce con forza l’ennesima fake news sui vaccini anti-Covid.

L’ultima bufala riguarda l’autorizzazione da parte di Aifa all’utilizzo di alcuni anticorpi monoclonali per combattere Covid-19. Una via libera che, secondo la fake news che circola su alcuni siti e sui social network, farebbe venire meno l’autorizzazione rilasciata dall’Ema all’immissione in commercio dei vaccini anti-Covid.

Una notizia “del tutto priva di fondamento”, smentisce seccamente Aifa: "L'autorizzazione di alcune indicazioni terapeutiche di anticorpi monoclonali, infatti, non ha alcuna correlazione con le autorizzazioni dei vaccini anti Covid-19, che restano perfettamente valide”.

L’Agenzia ha anche sporto denuncia alle autorità competenti: :La diffusione di questa fake news, volta a depotenziare la campagna vaccinale in atto, deve essere fermata immediatamente. Aifa ribadisce che l'utilizzo dei vaccini anti-Covid è sicuro ed efficace e invita i cittadini a vaccinarsi e a informarsi solo attraverso fonti istituzionali e scientifiche”.

(Unioneonline/L)

